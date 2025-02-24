Появились кадры с места стрельбы у техникума в Томске

Полиция опубликовала видео с места стрельбы у техникума в Томске

В сети появились кадры с места стрельбы рядом с политехническим техникумом в Томске. Видео в своем Telegram-канале опубликовало региональное управление МВД.

«Сотрудниками полиции установлены двое участников инцидента, которые, по предварительным данным, произвели выстрелы по окнам из пневматического оружия», — указано в сообщении полиции.

В настоящее время ведомство проводит проверку по факту случившегося.

24 февраля сообщалось, что школы Екатеринбурга массово получают сообщения о готовящихся терактах, в социальных сетях тем временем распространились кадры стрельбы, которая якобы произошла в одном из учреждений. На опубликованном ролике видны фигуры бегающих в разные стороны напуганных людей и мебель, похожая на школьную. В пресс-службе городской администрации заявили, что видео фейковое, но охрана в детских организациях в целях предосторожности усилена.

Ранее в Подмосковье произошел конфликт со стрельбой из-за национальной принадлежности.