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Охрану школ Екатеринбурга усилили из-за сообщений с угрозами

URA.RU: охрану школ и детсадов Екатеринбурга усилили из-за угроз о стрельбе
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Александр Кряжев/РИА Новости

Школы Екатеринбурга массово получают сообщения о готовящихся терактах, в социальных сетях тем временем распространились кадры стрельбы, которая якобы произошла в одном из учреждений. В пресс-службе городской администрации изданию URA.RU заявили, что видео фейковое, но охрана в детских организациях в целях предосторожности усилена.

На опубликованном ролике видны фигуры бегающих в разные стороны напуганных людей и мебель, похожая на школьную.

«В одной из школ Екатеринбурга началась стрельба», — утверждает Telegram-канал «Топор».

В пресс-службе мэрии добавили, что в Екатеринбурге сейчас идет спланированная информационная кампания, направленная на создание паники, размещаются посты и статьи о якобы планирующихся атаках, терактах в школах.

С 24 февраля также фиксируется публикация фейковых видеороликов со смонтированными сценами указанных акций. Никаких беспорядков ни в одной из школ Екатеринбурга не происходит, заявили в мэрии. В связи с угрозами в учебных заведениях и детских садах усилены меры безопасности, их руководители находятся в тесном взаимодействии с силовиками и сохраняют бдительность. В мэрии призвали не поддаваться панике.

Ранее в Екатеринбурге школьник попал под влияние террористов.

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