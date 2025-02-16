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Спор о национальной принадлежности закончился стрельбой в Подмосковье

В Подмосковье спор о национальной принадлежности закончился стрельбой
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Depositphotos

В Подмосковье спор на тему национальной принадлежности в электричке закончился стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

Инцидент произошел 15 февраля. Между пассажирами электрички завязался спор на тему национальной принадлежности — с чего начался конфликт, не уточняется. Компания из двух молодых людей и девушки подчеркнуто громко оскорбила мужчину.

Пассажир не стал игнорировать словесные нападки и сделал молодым людям жесткое замечание. После этого один из членов компании достал пневматическое оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонента.

В результате случившегося никто не пострадал. Однако следы от выстрелов остались на стеклопакете в электричке. Отмечается, что служба безопасности никак не участвовала в пресечении конфликта.

Ранее пассажира электрички жестоко избили в Подмосковье.

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