В магазинах сети «Светофор» в Калининградской области нашли грубые нарушения

Роспотребнадзор нашел грубые нарушения в магазинах «Светофор» в Калининградской области. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, из трех торговых точек изъяли 81 партию с более 24 тоннами небезопасной продукции. По результатам проверок составлено 77 протоколов об административном правонарушении. На магазины наложили штрафы более чем на 500 тыс. рублей.

При проверках эксперты обнаружили, что на полках в магазинах была продукция с истекшим сроком годности. Работники не соблюдали требования к условиям хранения и реализации продукции, в том числе были проблемы с товарным соседством. Помимо этого, на складах было ненадлежащее санитарно-техническое содержание помещений торговых объектов, инвентаря, не было условий для соблюдения правил личной гигиены.

При проверке документов сотрудники Роспотребнадзора не нашли данных о прохождении медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки персонала, который работает с продуктами питания.

На днях Роспотребнадзор провел глобальные внеплановые выездные проверки в магазинах торговой сети «Светофор». Проверки затронули 1485 точек в 45 регионах. В рамках работы сотрудники ведомства взяли 8106 проб и провели 120 тысяч исследований. По итогам исследования грубые нарушения были выявлены в каждой пятой пробе молочной и мясной продукции, каждом шестом образце консервов, а также в каждой четвертой пробе птицы.

Ранее в Москве приостановили работу еще двух «Светофоров».