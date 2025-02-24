Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС приостановил часть санкций против Сирии

Евросоюз разрешил предоставление средств центральному банку Сирии
close
Shutterstock

Европейский союз (ЕС) разрешил предоставление средств и экономических ресурсов Центральному банку Сирии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

«Совет постановил исключить пять организаций из списка юридических лиц, подлежащих замораживанию средств и экономических ресурсов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Европейский союз планирует снять санкции в отношении Сирии в сферах энергетики, транспорта и банковских операций. Министры объединения согласовали дорожную карту по смягчению антисирийских санкций, но оставили детали на обсуждение.

11 февраля директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.

Ранее Турция сняла ограничения на сирийский импорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами