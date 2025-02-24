ЕС приостановил часть санкций против Сирии

Европейский союз (ЕС) разрешил предоставление средств и экономических ресурсов Центральному банку Сирии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

«Совет постановил исключить пять организаций из списка юридических лиц, подлежащих замораживанию средств и экономических ресурсов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Европейский союз планирует снять санкции в отношении Сирии в сферах энергетики, транспорта и банковских операций. Министры объединения согласовали дорожную карту по смягчению антисирийских санкций, но оставили детали на обсуждение.

11 февраля директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.

Ранее Турция сняла ограничения на сирийский импорт.