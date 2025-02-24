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В МЧС предупредили о высоких рисках ландшафтных пожаров в европейской части РФ

МЧС: в европейской части РФ высок риск пожаров из-за малоснежной зимы
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Телеграм-канал Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что на европейской части РФ высок риск ландшафтных пожаров из-за малоснежной зимы. Об этом сообщает РИА Новости.

«На европейской территории России зима была аномальной и малоснежной, что создает высокие риски ландшафтных пожаров», — поделился Куренков.

Он добавил, что в южных регионах РФ в начале января уже фиксировались первые очаги лесных пожаров. Однако в отдельных регионах Сибири и Дальнего Востока наблюдаются значительные запасы снега, а в сопредельных государствах — высокий уровень воды в водохранилищах.

До этого руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью РИА Новости связал исчезновение снега в центральной России c сублимацией: солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар. В результате из-за этого процесса скудный снежный покров ежедневно снижается на 1-2 см.

Ранее в Уссурийске решили ввести особый режим из-за крупного лесного пожара.

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