Синоптик объяснил исчезновение снега в центральной России

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью РИА Новости связал исчезновение снега в центральной России сублимацией.

«Происходит сублимация — солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар», — рассказал Вильфанд.

По его словам, из-за этого процесса скудный снежный покров ежедневно снижается на 1-2 см.

До этого директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев назвал бесснежную зиму в Москве следствием глобального потепления. Позднее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что зимы в Москве через 40-50 лет потеплеют еще примерно на три градуса, и некоторые из них, возможно, будут совсем без снега. При этом, по словам эксперта, наиболее быстрое потепление происходит в Арктике.

Ранее в Калининграде зафиксировали ветровые снежки.