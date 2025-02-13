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Генпрокуратура признала нежелательной в России португальскую НПО

ГП признала нежелательной деятельность НПО Associaҫa͂o de russos livres в России
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Мария Девахина/РИА Новости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность португальской неправительственной организации «Ассоциация свободных россиян» (Associaҫa͂o de russos livres). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГП, основавшие организацию в 2022 году эмигранты из России открыто выступают за свержение власти в России, против специальной военной операции, а также собирают деньги для ВСУ. Активными членами являются бывшие участники протестов, а также те, кто занимается антироссийской пропагандой и продвигает идеи ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В ведомстве добавили, что один из партнеров ассоциации — объединение «Гражданский совет» (организация признана в РФ нежелательной), которое занимается рекрутингом и помогает участвующим в боевых действиях на стороне Украины Легиону «Свобода России» (организация запрещена в России) и «Сибирскому батальону».

До этого Генпрокуратура признала нежелательной в России организацией норвежское СМИ The Independent Barents Observer (признана в РФ нежелательной организацией). The Independent Barents Observer публикует материалы о ситуации в Баренцевом море на русском, английском и китайском языках.

Ранее в Москве составили протокол на предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом) за участие в нежелательной организации.

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