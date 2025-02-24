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В Новой Москве заметили краснокнижную белку-летягу

Агентство «Москва»: в Новой Москве замечена краснокнижная белка-летяга
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Виталий Аньков/РИА Новости

Натуралист-любитель заметил недалеко от деревни Ярцево в Новой Москве краснокнижную белку-летягу, сообщает Telegrma-канал «Агентство «Москва».

Отмечается, что животное является единственным представителем белок-летяг, обитающим на территории России.

«Полетуха, как еще называют эту белку, занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости», — говорится в сообщении.

Белка-летяга имеет кожаную перепонку между передними и задними лапами под названием патагиум. Хвост во время полета она использует как руль, чтобы управлять направлением движения.

Животные обычно живут поодиночке, но зимой могут собираться в небольшие группы. Также в холодное время года их активность значительно снижается.

До этого суд в Москве конфисковал у жителя столицы Сергея Татаринцева пуму, которую он содержал в квартире.

По данным источника, Татаринцева признали виновным по административной статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных.

Ранее стало известно, что в столице усилят меры по охране редких птиц.

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