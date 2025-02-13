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В столице усилят меры по охране редких птиц

Перед началом сезона гнездования в Москве усилят меры по защите пернатых
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Mos.ru

Редкие виды птиц, которые встречаются в Москве, могут вызывать интерес у браконьеров, посчитали в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Поэтому инспекторы усилят меры по охране пернатых. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Специалисты отмечают, что птенцы, которые появляются в период гнездования в начале весны, часто вызывают интерес у браконьеров. Взрослую особь поймать и приручить намного тяжелее, поэтому нарушители ждут появления потомства, чтобы забрать его из гнезда, а затем использовать в коммерческих целях.

В это время птенцов довольно часто можно обнаружить как на природных территориях, так и в городских кварталах. Среди них могут быть в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.

Например, в столице обитает лесная певчая птица из семейства вьюрковых — клест-еловик. Она занесена в Красную книгу Москвы. Клест-еловик может гнездиться и зимой, и летом в зависимости от урожая шишек, но обычно период размножения у него начинается в марте.

В столице также обитают краснокнижные виды сов: ушастая и болотная совы, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая и длиннохвостая неясыти. В последние годы выводки этих птиц замечали уже в январе, а ранее регистрировались даже в декабре. Их птенцы быстро вырастают и становятся способны покидать гнезда.

Совообразные включены в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

Жителям столицы, которые обнаружили птенцов на природных территориях, рекомендуют передать информацию об их местонахождении в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 495 777-77-77.

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