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Омбудсмен рассказала о судьбе россиянки, рожденной и брошенной в аэропорту Антальи

Омбудсмен Мишонова: рожденная и брошенная в аэропорту Антальи девочка может вернуться в РФ
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dha.com.tr

Девочка, которую 18-летняя жительница Подмосковья родила и оставила в туалете аэропорта Антальи в октябре прошлого года, может вернуться в Россию после того, как ее мать приговорили к 15 годам тюремного заключения. Об этом «Газете.Ru» заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы на связи с нашим посольством в Турции. Ребенок сейчас находится на турецкой стороне, в приюте. Сейчас благодаря работе нашего посольства у него есть свидетельство о рождении, есть действующий загранпаспорт, как гражданина России, и мы все эти месяцы пытаемся вернуть ребенка на родину. Сейчас, конечно, новость о том, что мать получила реальный срок, дает нам надежду, что в ближайшем будущем турецкой стороне ничего не помешает вернуть гражданку России, девочку, к нам сюда», — сказала она.

Мишонова отметила, что в случае возвращения в Россию ребенок сможет общаться с родственниками, однако устройством ее жизни будут заниматься органы опеки.

«Она, конечно, будет проживать с родственниками, то есть она будет иметь возможность общаться с родственниками. Но дальнейшую судьбу и жизнеустройство будут решать органы опеки Подмосковья», — добавила омбудсмен.

В октябре 2024 года 18-летняя Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта турецкой Антальи и оставила новорожденного ребенка в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась покинуть Турцию и вернуться в Россию. Младенца обнаружили сотрудники клининговой службы, обе женщины были задержаны. При этом девушка утверждала, что не знала о своей беременности до самых родов.

В отношении Бурназкиной было возбуждено уголовное дело. 24 февраля стало известно, что суд приговорил девушку к 15 годам тюремного заключения.

Ранее девушка из Бурятии родила ребенка и выбросила его в выгребную яму.

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