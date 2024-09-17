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Девушка из Бурятии родила ребенка и выбросила его в выгребную яму

В Бурятии девушку задержали за то, что она выбросила младенца в выгребную яму

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Shutterstock

Жительницу Бурятии подозревают в том, что она выкинула новорожденного мальчика в выгребную яму. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Улан-Удэ. По версии следствия, накануне она родила ребенка во дворе и оставила в выгребной яме туалета. Спасти его не удалось.

«О своих действиях она позже рассказала подруге, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы», – сообщается в публикации.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся необходимые мероприятия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.

Известно, что россиянка скрывала от родных свою беременность и жила с ними в одном доме.

Как сообщает Babr Mash, за день до произошедшего 18-летняя девушка почувствовала схватки, но не поехала в роддом. На следующий день младенец появился на свет, но упал в яму и найти его мать не смогла.

До этого россиянка уже рожала. Первого ребенка три года назад забрали в приют.

Ранее россиянка, бросившая младенца на парковке, отделалась условным сроком.

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