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Московские врачи спасли девушку, которую во время отдыха в Китае покусала обезьяна

В Москве врачи спасли девушку, которую во время отдыха в Китае покусала обезьяна

В Москве медики спасли пациентку, покусанную обезьяной во время отдыха в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

По информации Telegram-канала, во время новогодних праздников в больницу обратилась девушка из Зеленограда, которую во время экскурсии в китайской провинции Хайнань укусила обезьяна. До этого в медпункте на острове ей обработали раны и направили в госпиталь на первую вакцинацию. Однако по пути домой у нее все равно покраснела и распухла рука — пострадавшая испугалась и сразу после прибытия из аэропорта отправилась в медучреждение.

Медики еще раз обработали девушке раны и с учетом начатой за границей вакцинации выполнили вторую прививку. Врачи расписали пациентке схему дальнейшего лечения, на днях ей сделали третью прививку. Отек спал, а раны начали затягиваться.

Впереди у пациентки еще три укола, курс рассчитан на 90 дней. Девушка также принимает антибиотики и самостоятельно обрабатывает места укусов. Кроме того, ей на полгода придется отказаться от алкоголя и на три месяца от активных видов спорта.

Ранее домашняя норка укусила ребенка на детской площадке в Петербурге.

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