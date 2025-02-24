Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, что может вызвать аллергические болезни

Врач Жоголева: фастфуд может вызвать аллергические болезни
close
Freepik.com

Внешнее влияние на микрофлору оказывает влияние на развитие аллергических болезней. Об этом kp.ru рассказала аллерголог-иммунолог, главный врач клиники доказательной медицины, кандидат медицинских наук, ведущая Telegram-канала «Аллергология для чайников» Ольга Жоголева.

«Сегодня господствует версия, что частота аллергических заболеваний растет из-за влияния окружающей среды на активность наших генов. Их работа зависит от того, как мы питаемся, контактируем с животными, насколько активно применяем антибиотики, антисептики», — уточнила она.

По ее словам, на развитие недуга также влияет некоторая еда. Например, сосиски, колбасы, полуфабрикаты, готовые сладости, соусы, фастфуд, которые могут навредить микрофлоре и нарушить иммунную систему. Кроме того, эти продукты могут усилить аллергическую реакцию у тех, кто уже столкнулся с заболеваниями.

Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов до этого говорил, что популярная на сегодняшний день «аллерген-специфическая иммунотерапия» (метод, при котором снижается чувствительность к аллергенам) не избавит от аллергии.

Ранее врач ответила, может ли стресс спровоцировать развитие аллергии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами