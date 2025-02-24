Врач рассказала, что может вызвать аллергические болезни

Внешнее влияние на микрофлору оказывает влияние на развитие аллергических болезней. Об этом kp.ru рассказала аллерголог-иммунолог, главный врач клиники доказательной медицины, кандидат медицинских наук, ведущая Telegram-канала «Аллергология для чайников» Ольга Жоголева.

«Сегодня господствует версия, что частота аллергических заболеваний растет из-за влияния окружающей среды на активность наших генов. Их работа зависит от того, как мы питаемся, контактируем с животными, насколько активно применяем антибиотики, антисептики», — уточнила она.

По ее словам, на развитие недуга также влияет некоторая еда. Например, сосиски, колбасы, полуфабрикаты, готовые сладости, соусы, фастфуд, которые могут навредить микрофлоре и нарушить иммунную систему. Кроме того, эти продукты могут усилить аллергическую реакцию у тех, кто уже столкнулся с заболеваниями.

Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов до этого говорил, что популярная на сегодняшний день «аллерген-специфическая иммунотерапия» (метод, при котором снижается чувствительность к аллергенам) не избавит от аллергии.

Ранее врач ответила, может ли стресс спровоцировать развитие аллергии.