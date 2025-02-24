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Врач ответила, может ли стресс спровоцировать развитие аллергии

Врач Жоголева: стресс играет роль в развитии аллергии
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Freepik.com

Стресс не является первопричиной аллергических заболеваний, однако может сыграть роль в их развитии. Об этом kp.ru рассказала аллерголог-иммунолог, главный врач клиники доказательной медицины, кандидат медицинских наук, ведущая Telegram-канала «Аллергология для чайников» Ольга Жоголева.

По ее словам, длительный и хронический стресс может негативно отразиться на работе иммунной системы.

«И в случае, когда человек предрасположен к аллергическим реакциям, стресс может стать спусковым крючком. То есть он не порождает аллергию сам по себе у людей, не склонных к таким реакциям. Но если иммунная система и так «на низком старте», то стресс может ее подстегнуть», — пояснила Жоголева.

Врач добавила, что стресс может повысить риск обострений у тех, у кого уже есть недуг. Она уточнила, что к таким последствиям может приводить как эмоциональное перенапряжение, так и физическое.

Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов до этого говорил, что популярная на сегодняшний день «аллерген-специфическая иммунотерапия» (метод, при котором снижается чувствительность к аллергенам) не избавит от аллергии.

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