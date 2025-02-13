Врач развеял миф о пользе специфической иммунотерапии в борьбе с аллергией

Популярная на сегодняшний день «аллерген-специфическая иммунотерапия» (метод, при котором снижается чувствительность к аллергенам) не избавит от аллергии. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов.

«Это серьезный метод убивания тех клеток, которые вырабатывают эти иммуноглобулины на аллергены. Например, эти вещества, на которые есть реакция, вводят в маленьких дозах, и их клетки в борьбе с врагом гибнут. Но это не лечение причины иммунодефицита, а ликвидация самого спускового крючка, триггера», — объяснил специалист.

Он добавил, что это не радикальный метод лечения, поскольку «сегодня убрали аллергию на орешник, а завтра начнется на ромашку».

Врач-аллерголог и иммунолог Надежда Логина до этого сообщила, что теплая погода этой зимой привела к тому, что для некоторых пациентов уже начался сезон аллергии.

По ее словам, в воздухе содержится большое количество грибковых аллергенов. В связи с этим люди с повышенной чувствительностью к плесневым грибам могут сталкиваться с реакцией на них.

Ранее врач назвала распространенные причины зимней аллергии.