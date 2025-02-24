Россиянин перевел террористам почти 2 млн руб. и попал под следствие ФСБ

Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя селения Чегем Второй в Кабардино-Балкарии (КБР) за финансирование терроризма. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на республиканское управление ведомства.

49-летний мужчина перевел членам международных террористических организаций, находящимся за границей, почти 2 млн руб. Ему вменяется статья 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Содействие террористической деятельности»). Гражданину РФ грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что в Камчатском крае 75-летняя женщина отправила телефонным мошенникам свыше 20 млн руб.

До этого сообщалось, что московский школьник отдал курьеру мошенников $15 тысяч, €5 тысяч и 3 млн рублей — деньги, которые родители копили ему на квартиру. После чего ребенка убедили «спасти» еще и накопления бабушки и отправили мальчика к ней в гости, но пенсионерка заподозрила неладное, заперла внука в комнате и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее эксперты заявили, что схемы аферистов станут более реалистичными.