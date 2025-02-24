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В Дании рассказали о желающих остаться в королевстве украинцах

Rockwool: после окончания конфликта в Дании хотят остаться почти 70% украинцев
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lindasky76/Shutterstock/FOTODOM

Почти 70% беженцев с Украины в Дании хотели бы остаться в королевстве после окончания боевых действий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Копенгагенским университетом и фондом Rockwool с октября 2024-го по январь 2025 года.

Участие в исследовании приняли 8 тысяч украинцев. Согласно результатам опроса, многие проживающие в Дании граждане Украины боятся возвращаться домой. Так, 42% опрошенных заявили, что боятся репатриации. По данным Rockwool, с начала вооруженного конфликта убежище в Дании получили более 40 тысяч украинцев.

Как отметил старший научный сотрудник фонда Метте Фугед, пребывание украинцев в Дании временное и регулируется особым законом, действие которого продлено до марта 2026 года. Их правовой статус предполагает возвращение на родину после наступления мира и устранения непосредственной угрозы для жизни.

Незадолго до этого опрос, проведенный исследовательским центром Opinia24, показал, что большинство граждан Польши (74%) считают, что живущие на территории их страны украинские мужчины должны вернуться на родину и идти на фронт. Согласно данным исследования, 44% респондентов «решительно» требуют возвращения украинцев на родину, а еще 30% считают, что это было бы «желательно». Противоположного мнения придерживаются всего 12% участников опроса.

Ранее несколько украинок бежали из Европы, опасаясь, что у них отнимут детей.

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