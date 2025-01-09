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Несколько украинок бежали из Европы, опасаясь, что у них отнимут детей

DR: несколько украинок бежали из Дании на родину, боясь, что у них отнимут детей
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Несколько украинок вернулись на родину из Дании, опасаясь, что датские социальные службы могут отобрать у них детей. Об этом сообщает телерадиокомпания DR, ссылаясь на организацию Bevar Ukraine («Сохрани Украину»).

Организация сообщает о шести таких женщинах. Отмечается, что одной из основных причин их бегства стали трудности в общении с властями. Соцслужбы пользовались онлайн-переводчиком.

Член правления Bevar Ukraine Андрей Кузьмин отметил, что, когда матери опасаются, что их детей могут забрать, они часто решают уехать обратно на родину. Одна из вернувшихся, Катерина, сказала, что ей лучше быть в Киеве с детьми, чем в Дании без них.

Согласно информации DR, использование машинного перевода в общении с украинскими беженками стало причиной проблем в трех муниципалитетах. Эксперты отмечают, что подобные практики могут идти вразрез с законом. В ближайшее время датские министры социальных дел и цифровизации соберутся для обсуждения этой проблемы.

4 января бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские беженцы, выступающие сторонниками националистической идеологии, представляют собой серьезную угрозу для США.

Ранее на Украине задержали мужчину, пытавшегося уплыть в Молдавию на надувной лодке.

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