Большинство опрошенных поляков призвали украинцев вернуться на родину и идти на фронт

Большинство граждан Польши (74%) считают, что живущие на территории их страны украинские мужчины должны вернуться на родину и идти на фронт. Об этом стало известно в ходе опроса, проведенного исследовательским центром Opinia24 для радиостанции Radio Zet.

Согласно данным исследования, 44% респондентов «решительно» требуют возвращения украинцев на родину, а еще 30% считают, что это было бы «желательно». Противоположного мнения придерживаются всего 12% участников опроса. 14% не имеют по этому вопросу собственного мнения.

Кроме того, поляки оценили идею закрыть для украинских беженцев границу. 49% респондентов выступили против, 39%, в свою очередь, поддержали ее.

До этого польский депутат Витольд Туманович назвал недопустимым расширение прав украинских беженцев на территории страны, включая предоставление им избирательного права. Он назвал украинцев гостями, которые рано или поздно должны покинуть Польшу. В противном случае, считает Туманович, граждане Украины начнут продвигать интересы Киева в Польше, что недопустимо.

Ранее украинским беженцам продлили легальное пребывание в Польше.