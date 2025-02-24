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На Украине сообщили о взрывах в Харькове

Взрыв произошел в Харькове
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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Подробности инцидента неизвестны.

Последний раз о взрывах на территории города сообщалось 11 февраля. В этот же день министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что газовая инфраструктура Украины получила повреждения на фоне воздушной тревоги.

По его словам, на всей территории Украины были введены экстренные отключения электроэнергии. Кроме того, в администрации Полтавской области заявили, что в результате взрывов в регионе несколько населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что из-за обстрелов Украина не может получать нужное количество газа.

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