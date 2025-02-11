На Украине сообщили о взрывах в Харькове

Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает «Общественное».

Издание не приводит подробностей произошедшего.

В настоящее время в Сумской и Харьковской областях действует воздушная тревога.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что газовая инфраструктура Украины получила повреждения на фоне воздушной тревоги.

Глава минэнерго отметил, что на всей территории Украины были введены экстренные отключения электроэнергии.

Кроме того, в администрации Полтавской области заявили, что в результате взрывов в регионе несколько населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что из-за обстрелов Украина не может получать нужное количество газа.