Нынешнее украинское государство неизбежно ждет крах, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Его слова передает ТАСС.

Специалист высказался о текущей геополитической ситуации в ходе круглого стола, посвященного теме исторических прав на территории Украины. Он отметил, что после распада Советского Союза украинскому руководству стоило ухватиться за выпавший шанс и начать строить собственную государственность. Но вместо этого они стали обогащаться за счет народа, а позже и вовсе признали англосаксов «своими хозяевами».

«Киевские власти <...> взялись исполнить неблагодарную роль тарана против России. В результате страна была доведена до катастрофы, впереди неизбежно маячит крах государственности», — подчеркнул Нарышкин.

При этом директор СВР обратил внимание, что территория Украинской ССР сформировалась как единое административное образование лишь в советский период.

«[Она] представляла собой «лоскутное одеяло» из земель сразу нескольких сопредельных государств, приобщенных к исторически русской территориальной основе», — пояснил специалист.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что в будущем Украина может стать частью РФ.