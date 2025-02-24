После взрыва в многоэтажке в Балаково возбудили уголовное дело

СК: по факту взрыва в многоэтажке в Саратовской области возбудили дело

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) Саратовской области возбудило уголовное дело после взрыва в многоэтажном доме в Балаково. Об этом сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.

Сотрудники СУ СК по региону устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как пишет Telegram-канал Baza, дела возбудили по двум статьям: о покушении и незаконном приобретении взрывчатых веществ.

По данным канала, правоохранители еще не установили тип устройства, которое сработало в доме на улице Набережная Леонова. С места были изъяты смывы вещества бурого цвета, а также металлические части взрывного устройства. Кроме того, следователи изъяли шапку, куртку и сумку, которые принадлежали пострадавшей 38-летней женщине.

О взрыве у дома на Набережной Леонова стало известно накануне около 17:30. По словам очевидцев, хлопок раздался, когда из подъезда пятиэтажки выходила семья из трех человек. Мужчина и ребенок не пострадали, а женщину госпитализировали с травмами ног и спины. Жильцов пятиэтажки не эвакуировали, но провели поквартирный обход.

Позже Mash сообщал, что, предварительно, взрыв произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства на основе пороха.

Ранее на юге Москвы произошел взрыв рядом с ЖК.