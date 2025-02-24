Врач объяснил, как есть сладкое и избегать кариеса

Любителям сладкого стоит снизить частоту его потребления, чтобы уменьшить риск развития кариеса. Об этом «Москве 24» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Так, он порекомендовал попробовать есть его только во время основных приемов пищи — завтрака, обеда и ужина. При этом от перекусов сладким между ними врач порекомендовал отказаться. Кроме того, снизить риск может чистка зубов по утрам и вечерам, а также использование зубной нити.

Стоматолог также призвал присмотреться к сладостям с сахарозаменителями, которые не приводят к кариесу.

«Бактерия моментально втягивает в себя сахарозаменитель и начинает его переваривать, но сделать это не получается — она тратит практически всю свою энергию. После этого бактерия уже ничего не хочет: ни расти, ни размножаться, ни кислоту продуцировать. Поэтому не будет образовываться никакой органической кислоты, которая разрушает ткани зуба», — уточнил Антипенко.

Врач-стоматолог, реставратор Иван Рузин до этого рассказал «Газете.Ru», что состояние зубов напрямую зависит не только от регулярного ухода и визитов к стоматологу, но и от питания. Продукты, которые мы едим ежедневно, могут как способствовать укреплению эмали и улучшению здоровья десен, так и вызывать разрушение зубов, провоцировать кариес и воспаления, уточнил он.

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