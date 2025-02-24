Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, как есть сладкое и избегать кариеса

Врач Антипенко: регулярная чистка зубов поможет есть сладкое и избегать кариеса
close
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Любителям сладкого стоит снизить частоту его потребления, чтобы уменьшить риск развития кариеса. Об этом «Москве 24» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Так, он порекомендовал попробовать есть его только во время основных приемов пищи — завтрака, обеда и ужина. При этом от перекусов сладким между ними врач порекомендовал отказаться. Кроме того, снизить риск может чистка зубов по утрам и вечерам, а также использование зубной нити.

Стоматолог также призвал присмотреться к сладостям с сахарозаменителями, которые не приводят к кариесу.

«Бактерия моментально втягивает в себя сахарозаменитель и начинает его переваривать, но сделать это не получается — она тратит практически всю свою энергию. После этого бактерия уже ничего не хочет: ни расти, ни размножаться, ни кислоту продуцировать. Поэтому не будет образовываться никакой органической кислоты, которая разрушает ткани зуба», — уточнил Антипенко.

Врач-стоматолог, реставратор Иван Рузин до этого рассказал «Газете.Ru», что состояние зубов напрямую зависит не только от регулярного ухода и визитов к стоматологу, но и от питания. Продукты, которые мы едим ежедневно, могут как способствовать укреплению эмали и улучшению здоровья десен, так и вызывать разрушение зубов, провоцировать кариес и воспаления, уточнил он.

Ранее стоматолог рассказал, к каким последствиям приводит курение вейпов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами