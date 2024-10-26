Названы продукты, разрушающие зубы

Состояние зубов напрямую зависит не только от регулярного ухода и визитов к стоматологу, но и от питания. Продукты, которые мы едим ежедневно, могут как способствовать укреплению эмали и улучшению здоровья десен, так и вызывать разрушение зубов, провоцировать кариес и воспаления, рассказал «Газете.Ru» Иван Рузин, врач-стоматолог, реставратор.

Так, молочные продукты (творог, молоко, сыр) — это основные источники кальция, который необходим для зубов. Кальций укрепляет эмаль и предотвращает ее разрушение. Также, молочные продукты содержат казеин — белок, который помогает восстанавливать эмаль зуба и поддерживать баланс pH в полости рта. Кроме того, сыр стимулирует выработку слюны, что способствует естественному очищению полости рта от налета и остатков пищи.

«Шпинат, брокколи, салат и другие зеленые овощи богаты не только кальцием, но и витаминами группы B. Эти продукты также содержат магний и фолиевую кислоту, которые помогают предотвратить воспаления десен и поддерживать здоровье тканей полости рта», — отметил он.

Лосось, сардины и тунец — отличные источники витамина D, который помогает организму усваивать кальций. Рыба также богата фосфором, который играет важную роль в поддержании прочности зубов.

«Миндаль, грецкие орехи, тыквенные и кунжутные семена содержат много кальция и фосфора, которые укрепляют эмаль и способствуют ее восстановлению. Орехи также богаты клетчаткой, что помогает очищать зубы и стимулировать выделение слюны, которая нейтрализует кислотность во рту», — заявил врач.

Яблоки, морковь, сельдерей и груши требуют тщательного пережевывания, что помогает очищать поверхность зубов и десен, особенно, важно давать их детям, для того, чтобы они больше совершали жевательных движений — это способствует росту и формированию челюстей. Кроме того, эти продукты стимулируют выработку слюны, которая естественным образом уменьшает риск кариеса, смывая остатки пищи и бактерии с поверхности зубов.

«Хотя вода не является продуктом питания в привычном понимании, она играет ключевую роль в поддержании здоровья зубов. Вода смывает остатки пищи, стимулирует выработку слюны и нейтрализует кислотность, что предотвращает развитие кариеса и воспалений», — заявил эксперт.

Что касается продуктов, которые разрушают зубы, на первое место врач поставил сладкое, употребление которого желательно минимизировать. Бактерии в полости рта питаются сахаром, выделяя кислоты, которые разрушают эмаль и способствуют развитию кариеса.

«Цитрусовые, лимонады, уксус и маринованные продукты обладают высокой кислотностью, что ослабляет эмаль и может привести к ее эрозии. Кислоты растворяют минеральные вещества, из которых состоит эмаль, делая ее более уязвимой перед кариесом», — добавил Рузин.

Белый хлеб, макароны и картофель содержат большое количество простых углеводов, которые при контакте со слюной превращаются в сахар. Сахар является питательной средой для бактерий, вызывающих кариес.

«Алкогольные напитки, особенно крепкие спиртные напитки и вино, способствуют обезвоживанию организма и снижают выделение слюны. Недостаток слюны создает благоприятные условия для размножения бактерий, что увеличивает риск воспалений и кариеса, но по праздникам можно», — отметил стоматолог.

Кофе и черный чай могут не только окрашивать зубы, но и приводить к их обезвоживанию. Кроме того, многие добавляют в эти напитки сахар, что увеличивает риск кариеса.

«Советую отдавать предпочтение зеленому чаю, он может быть полезным для зубов, так как содержит фтор и антиоксиданты, которые помогают укрепить эмаль и бороться с бактериями», — сказал он.

Включение в рацион продуктов, богатых кальцием, фосфором, витаминами и минералами, помогает укрепить зубы и предотвратить их разрушение.

«В то же время, избегая чрезмерного потребления сахара, кислых продуктов и напитков, можно значительно снизить риск развития кариеса и других стоматологических проблем. Забота о зубах начинается с правильного питания – это важный шаг на пути к здоровой и красивой улыбке», — заявил врач.

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