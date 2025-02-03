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Стоматолог рассказал, к каким последствиям приводит курение вейпов

Врач Антипенко: курение вейпов может спровоцировать кариес и рак
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Depositphotos

Курение вейпов может спровоцировать изменение цвета зубов из-за образования налета, а также негативно повлиять на состояние слизистой полости рта. Об этом «Москве 24» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Он уточнил, что в составе электронных сигарет есть глицерин, который образует на зубах липкий слой, к которому будут прилипать остатки пищи. Это грозит быстрым образованием зубного камня. Пропиленгликоль в вейпах будет высушивать слизистую полости рта, из-за чего могут появиться болезни мягких тканей — гингивит, пародонтит и другие.

«Когда у человека формируется зубной налет, на ранних этапах он может быть потенциально смыт слюной. Если же у пациента регулярная сухость, налету ничего не мешает расти, созревать и приводить к образованию зубной бляшки — скоплению бактерий, которые едят углеводы из пищевых остатков и выделяют кислоту, растворяющую зуб с образованием в нем полости (кариеса)», — добавил Антипенко.

Врач предупредил, что жидкости и восстановленный табак также являются потенциальным источником канцерогенов, из-за которых могут появиться онкологические заболевания.

В конце января сообщалось, что в России хотят запретить оборот и ввоз вейпов. Законопроект о запрете вейпов предполагает введение запрета на производство и владение оборудованием для производства таких устройств и жидкостей к ним. Инициатива также предполагает запретить ввоз на территорию страны никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления.

Ранее россияне высказались против запрета вейпов.

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