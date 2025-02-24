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В МГУ сравнили способы вербовки спецслужб Украины и ИГ

Профессор МГУ Манойло: Киев использует при вербовке россиянок методы ИГ
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Уделяя особое внимание вербовке женщин, спецслужбы Украины идут по пути международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» профессор МГУ, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн в Академии политических наук Alter Андрей Манойло.

По его словам, террористы из ИГ в основном используют женщин, оказавшихся в сложной социальной или психологической ситуации, — например, вдов боевиков. Им обещают полное обеспечение детей и родных, если они согласятся устроить теракты.

Манойло утверждает, что такая категория женщин в большом количестве появилась на Украине. Есть признаки того, что Киев берет на вооружение методики вербовки ИГ, в том числе потому, что у Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны налажены очень хорошие связи с террористами на Ближнем Востоке, добавил профессор.

Женщины с детьми могут быть для вербовщиков более предпочтительны, поскольку правоохранительные органы смотрят на них в последнюю очередь, не ожидая такой угрозы, как от мужчин, и им проще проникнуть на режимный объект, рассказал Манойло.

Он добавил, что часто завербованным обещают, что те якобы заработают на одном преступлении, а затем смогут уехать в Европу.

Также клинический психолог Екатерина Семешина отметила, что женщин делает идеальными целями для вербовки их эмоциональная восприимчивость. Особенно уязвимы одинокие женщины: они глубже вовлекаются в интернет-переписку и отношения с вербовщиками, а потому могут закрывать глаза на так называемые «красные флаги».

11 февраля директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета заявил, что значительная часть предотвращенных в России терактов велась по заданию украинских кураторов.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на страхование от терактов и диверсий.

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