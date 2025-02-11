Глава ФСБ обвинил Украину в подготовке терактов в России

Бортников: подготовка значительной части терактов в РФ велась по заданию Киева

Значительная часть предотвращенных в России терактов велась по заданию украинских кураторов. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

По словам главы службы, всего в 2025 году предотвратили попытку организации 23 терактов.

«Подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков международных террористических организаций», — сказал Бортников.

В рамках заседания глава ФСБ также заявил, что Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против России. По его словам, целями Киева являются объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), транспортного и оборонно-промышленного комплексов.

Помимо этого, Бортников подчеркнул, что спецслужбы Украины активизируют вербовку россиян. Он отметил, что они используют приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж.

Ранее Небензя уличил Украину в бравировании терактами и связями с террористами.