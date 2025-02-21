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Владельцы хозяйственных построек с фундаментом будут платить налог

Юрист Вепренцева: владельцы бань, сараев и теплиц должны будут платить налог
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Владельцы хозяйственных построек с фундаментом, в том числе бань, сараев и теплиц, должны будут с 2025 года платить налог. Об этом РИА Новости рассказала основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

Она подчеркнула, что владельцам хозяйственных построек с фундаментом придется учитывать новый налог, который вступил в силу с 1 января 2025 года.

Его введение связано с необходимостью систематизировать учет недвижимости, а также для корректировки налоговой нагрузки в отношении объектов, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения, добавила юрист.

Вепренцева добавила, что с точки зрения закона капитальные хозяйственные постройки относятся к части недвижимости, так как представляют собой объекты, прочно связанные с семьей.

До этого юрист, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина заявила, что владельцы земельных участков, на которых не проведено межевание и границы не прочерчены на кадастровых картах, с 1 марта не смогут их продать, подарить, оставить в наследство.

Ранее россиянам рассказали об использовании мошенниками фальшивых налоговых уведомлений.

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