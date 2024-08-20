Россиянам рассказали, можно ли продавать урожай с дачи без регистрации и налогов

Желающим продать избытки урожая дачникам нужно соблюдать некоторые требования. Регистрировать ИП или юрлицо для этого не нужно, если такая торговля не становится постоянной коммерческой деятельностью, рассказал RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Что касается налогов, то от них дачники тоже освобождаются, но лишь при условиях, что площадь земельного участка не превышает 50 соток, а при выращивании овощей и фруктов не использовался труд наемных рабочих.

Продавать урожай можно на рынках, ярмарках и на специальных площадках, предназначенных для реализации домашней продукции.

«Просто так встать на оживленной улице, остановке общественного транспорта или у станции метро нельзя — за несанкционированную торговлю возможно привлечение к административной ответственности», — пояснил специалист.

Что касается торговли заготовками – вареньем, соленьем и прочей продукцией – необходимо следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Так, нельзя продавать их на рынках и ярмарках. По правилам, нужно зарегистрировать ИП или юрлицо, получить документы о соответствии продукции качеству, а также маркировку и упаковку. Такие требования необходимы, так как в консервации могут появиться ботулотоксины, поэтому покупать ее с рук без документов опасно.

Каналами для торговли продукции могут стать маркетплейс или соцсеть, однако для этого необходимо зарегистрироваться как ИП или самозанятый и заплатить налоги.

Ранее россиян предупредили об опасности хранения консервации в подвалах.