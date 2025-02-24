Пожарные потушили горящий корпус военно-медицинской академии в Петербурге

Пожарные потушили огонь в находящемся на реконструкции корпусе военно-медицинской академии (ВМА) в Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным источников, об инциденте сообщили в 04:45 мск. Возгорание возникло в историческом здании Обуховской больницы. Пожар был на втором и третьем этажах, а также на кровле. Вскоре огонь локализовали на площади 200 кв. м.

В экстренных службах города пояснили ТАСС, что больница на данный момент не функционирует, в здании ведется ремонт. В пресс-службе Ленинградского военного округа сообщили, что пострадавших нет.

Этим утром в селе Колпь Владимирской области произошло возгорание в деревообрабатывающем цехе, где огонь охватил площадь свыше 650 квадратных метров. Для ликвидации пожара задействовали 5 единиц техники и 16 сотрудников личного состава.

В середине февраля в Челябинской области загорелся автозавод «Урал». Произошло возгорание на площади 5 кв. м в подвале одного из цехов предприятия в городе Миасс. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. ЧП произошло из-за загоревшейся резиновой ленты конвейера и опилок.

Ранее в Оренбургской области вспыхнула буровая скважина.