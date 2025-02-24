Огромный деревообрабатывающий цех загорелся во Владимирской области

Во Владимирской области загорелся деревообрабатывающий цех на 650 кв. м

В селе Колпь Владимирской области произошло возгорание в деревообрабатывающем цехе. Огонь охватил площадь свыше 650 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По предварительной информации, пострадавших нет.

«24 февраля в 01:32 мск в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в деревообрабатывающем цехе по адресу: Гусь-Хрустальный район, село Колпь, ул. Центральная, д. 2а», — уточняется в сообщении.

Для ликвидации пожара задействованы 5 единиц техники и 16 сотрудников личного состава.

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