Врач рассказала, кому нельзя пить молоко

Молоко и молочные продукты не стоит употреблять при норовирусной инфекции, которая развивается в кишечнике. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, это может усилить размножение вируса, а также рвоту и диарею. Кроме того, так организму будет сложнее бороться с болезнью. Врач также не советует пить молоко тем, у кого есть на него аллергия. Последняя может проявляться сыпью в виде крапивницы.

«Может быть и непереносимость: появляется вздутие, боли в животе, спазмы, диарея, отрыжка молочными продуктами и изжога», — указала Русакова.

При непереносимости и аллергии она советует заменить обычное молоко на растительное, в котором также присутствуют белки, жиры и углеводы.

Главный технолог Grow Food, специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская до этого рассказала «Газете.Ru», что мнение о том, что, чем короче срок годности, тем полезнее молоко, не более чем миф. Она отметила, что многие привыкли к стереотипу, что якобы молоко с коротким сроком годности меньше подвергалось обработке. На самом деле температурный режим пастеризации молока примерно одинаков на всех заводах, уточнила эксперт.

Ранее российский врач опровергла миф о вреде молока.