Развеян миф о том, что молоко с коротким сроком годности полезнее

Мнение о том, что, чем короче срок годности, тем полезнее молоко, не более чем миф, об этом «Газете.Ru» рассказала главный технолог Grow Food, специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская.

«Многие привыкли к стереотипу, что якобы молоко с коротким сроком годности меньше подвергалось обработке. На самом деле температурный режим пастеризации молока примерно одинаков на всех заводах: оно проходит обязательную термическую обработку при 65-95 градусах. Такая температура позволяет уничтожить вредоносные микроорганизмы, но сохранить вкус и пользу молока», – объяснила технолог.

Мнение о том, что молоко с коротким сроком хранения более натуральное и качественное — не более чем миф.

«Сроки хранения молока зависят от качества исходного сырья, технической оснащённости на предприятии, а также упаковки. Чем выше качество молока, современней оборудование, чем лучше на предприятии соблюдаются санитарно-гигиенические требования – тем качественнее готовый продукт и длительнее срок годности», – заключила специалист.

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