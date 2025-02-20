Российский врач опровергла миф о вреде молока

В последнее время нередко можно услышать о том, что молоко и молочные продукты могут нанести здоровью человека больше вреда, чем пользы — их называют опасными, связывают с проблемами пищеварения, аутоиммунными заболеваниями и ожирением. Однако, как заявила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-диетолог, врач- эндокринолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева, эти утверждения являются ошибочными.

По ее словам, такие заявления не имеют под собой научного обоснования. Более того, отказ от молочных продуктов может привести к недостатку ряда важных элементов в организме.

«Молоко — это один из главных источников кальция в рационе человека, поэтому отказ от него может стать причиной дефицита этого минерала. Особенно это касается детей, подростков, беременных и кормящих женщин, а также людей старше 50 лет, которым кальций особенно нужен. В детстве он необходим для роста костей, беременным и кормящим грудью — для восполнения затрат организма, а пожилым людям — для снижения риска остеопороза», — предупредила специалист.

Чтобы обеспечить поступление суточной нормы кальция, диетолог рекомендует ежедневно употреблять две-три порции молочных продуктов.

Помимо этого, как обратила внимание эксперт, молоко — это отличный источник легкоусвояемого белка, который играет важную роль в питании.

«Белок из молока легко и достаточно быстро переваривается и усваивается организмом, обеспечивая его необходимыми аминокислотами. В особенности он полезен детям, подросткам, женщинам детородного возраста, пожилым людям и спортсменам», — подчеркнула эндокринолог.

Резюмируя все вышесказанное, врач отметила, что утверждения об опасности молока для здоровья человека — не более, чем миф. И отказ от него не только не имеет никакого смысла, но и может навредить здоровью.

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