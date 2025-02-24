В Британии более 80 человек скончались из-за применения препаратов для похудения

DM: более 80 британцев умерли из-за «Оземпика» и других препаратов для похудения

В Великобритании свыше 80 человек умерли после применения препаратов для похудения и лечения сахарного диабета, в числе которых «Оземпик» и «Тирзепатид». Об этом пишет Daily Mail.

На конец января было известно минимум о 22 смертельных случаях, связанных с этими препаратами. Еще 60 летальных исходов было вызвано лекарствами, предназначенными для лечения диабета II типа, отмечает издание.

По информации Daily Mail, около 35 человек не выжили в результате приема препаратов «Виктоза» и «Саксенда.

Общество неотложной медицины призвало ужесточить реализацию препаратов «Оземпик», «Тирзепатид» и других средств для снижения веса.

В декабре ученые из Университета Южной Дании установили, что у пациентов с диабетом второго типа, принимающих препарат «Оземпик», значительно повышен риск необратимой потери зрения вследствие повреждения зрительного нерва.

Исследователи также отметили, что с тех пор, как на рынке появился препарат (2018 год), количество случаев ишемической оптической нейропатии в Дании увеличилось. Если раньше число случаев заболевания ограничивалось 60-70 в год, то сейчас их количество возросло до 150.

Ранее стало известно истинное происхождение «Оземпика».