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У известного препарата для диабетиков нашли новое опасное свойство

IJRV: Оземпик повышает риск слепоты из-за повреждения зрительного нерва

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Shutterstock

Ученые из Университета Южной Дании установили, что у пациентов с диабетом второго типа, принимающих препарат Оземпик, значительно повышен риск необратимой потери зрения вследствие повреждения зрительного нерва. Результаты двух исследований опубликованы в International Journal of Retina and Vitreous (IJRV).

Оба исследования, проведенные датскими учеными, подтверждают опасения, которые были высказаны ранее в рамках менее масштабной американской научной работы. В ней было отмечено, что прием Оземпика коррелирует с высокой вероятностью развития редкого заболевания под названием НПИОН (неартериальная передняя ишемическая оптическая нейропатия), которое приводит к повреждению зрительного нерва.

Профессор офтальмологии Университета Южной Дании Якоб Грауслунд и его коллеги воспроизвели методы американского исследования, изучив медицинские данные 424 152 датчан с диабетом второго типа. Они обнаружили, что Оземпик более чем в два раза повышает риск развития НПИОН.

НПИОН — это повреждение зрительного нерва глаза, вызванное внезапной остановкой кровотока в нем. Это серьезное состояние, которое может вызывать значительное снижение зрения и даже слепоту.

Ученые также отметили, что с тех пор, как на рынке появился препарат Оземпик (2018 год), количество случаев ишемической оптической нейропатии в Дании увеличилось. Если раньше число случаев заболевания ограничивалось 60-70 в год, то сейчас их количество возросло до 150. Кроме того, исследователи заметили, что пациенты, поступающие в больницу с НПИОН, чаще страдают диабетом второго типа.

Механизмы, связывающие использование Оземпика с НПИОН, пока не изучены. В будущем ученые планируют запустить новые исследования с такой целью. Исследователи также отметили, что в целом риск повреждения зрительного нерва при приеме Оземпика намного ниже, чем вероятность поражения сетчатки глаза из-за осложнений диабета. По этой причине ученые порекомендовали людям не отменять препарат самостоятельно.

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