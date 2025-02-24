В некоторых регионах России в марте будет три выходных дня подряд

В Бурятии и Забайкалье будет три выходных дня в связи с празднованием Сагаалгана

Жителей Забайкальского края в марте ожидают три выходных дня подряд в связи с празднованием Белого месяца «Сагаалган». Об этом сообщается на официальном портале региона.

Вместе с забайкальцами 1, 2 и 3 марта 2025 года будут отдыхать жители Бурятии, отмечает «Байкал Daily».

«Сагаалган» в этом году выпадает на 1 марта (субботу), поэтому дополнительный выходной день перенесен на 3 марта (понедельник). В связи с этим у жителей двух регионов будет короткая рабочая неделя — с 4 по 7 марта.

«Сагаалган» — торжественный праздник монгольских народов, начало весны и Новый год по лунно-солнечному календарю.

Дополнительного выходного 8 Марта не будет, так как его перенесли на 13 июня (пятницу), чтобы удлинить выходные после Дня России, который отмечается 12 июня.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

На прошлой неделе опрос исследовательского центра FEEDBACK показал, что почти половина россиян уверены, что День защитника Отечества и 8 Марта – не равноценные праздники. Согласно полученным результатам, 45% опрошенных заявили, что не считают традиционно «гендерные» праздники равноценными. При этом велика и доля тех, кто думает иначе: 44% согласились с утверждением, что эти праздники равнозначны в своей важности. 11% опрошенных затруднились с ответом. Кроме того, 71% респондентов ответили, что считают День защитника Отечества больше, чем просто очередным выходным днем, а для 22% этот праздник не является ничем большим.

Ранее каждый пятый россиянин выступил за сокращение майских праздников.