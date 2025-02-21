Россиянам рассказали, какие подарки не стоит дарить коллегам на 8 Марта

Предметы личной гигиены и полотенца не стоит дарить коллегам на 8 Марта. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, такие подарки могут обидеть человека. Они также не рекомендуют покупать тапочки, постельное белье, косметику и парфюм, бижутерию, сувениры низкого качества, вещи интимного характера и дешевую электронику, потому что с выбором этих вещей можно ошибиться. При этом исключениями являются случаи, когда даритель знает о предпочтениях коллеги.

«Что касается стоимости подарка, то здесь нужно суметь соблюсти разумный баланс между дорогим эксклюзивным подарком, который может поставить человека в неловкое положение и заставить чувствовать себя обязанным, и дешевым ширпотребом, который ни на что не годится», — добавили в сообщении.

Опрос Банка Синара, результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что цветы продолжают оставаться в топе желаемых подарков к 8 Марта, причем 83,5% женщин ожидают этот знак внимания от своих близких. В дополнение к букетам, будут пользоваться популярностью также подарочные сертификаты и сладости (их хотят 31,1% респонденток). Многие женщины мечтают о более необычных сюрпризах, таких как путешествия (32%) и билеты на культурные мероприятия (25,2%), указывая на стремление к новым впечатлениям и эмоциям.

Ранее россиянам напомнили о переносе выходных 23 февраля и 8 марта на другие месяцы.