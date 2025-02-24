Россиянам рассказали, как уберечь детей от участия в схеме мошенников

Опубликованы советы, как уберечь детей от участия в схеме мошенников

Специалист по противодействию финансовому мошенничеству компании F6 (бывшая — F.A.C.C.T.) Дмитрий Дудков рассказал, как уберечь детей от участия в схеме мошенников. Об этом сообщает РБК.

По словам эксперта, с ребенком необходимо разговаривать о кибербезопасности, повышать его цифровую грамотность. Кроме того, несовершеннолетнего нужно учить распознавать признаки мошенничества и манипуляций, которые могут исходить от аферистов.

Дудаков заявил, что ребенку также нужно рассказывать, почему он не должен передавать кому-либо личную информацию, в том числе фотографии, пароли, платежные реквизиты, пересылать SMS.

«Если ребенок старше 14 лет и он уже может самостоятельно оформить банковскую карту, объяснить, какие риски возникают при ее использовании и для чего использовать карту нельзя ни в коем случае», — сказал эксперт.

Он также отметил, что доверительные отношения в семье являются ключевым фактором в предотвращении вовлечения ребенка в мошенничество.

В феврале Центробанк России предложил внедрить уведомления для родителей в кредитных организациях по картам детей вплоть до совершеннолетия для защиты от дропперства.

Ранее мошенники стали красть данные россиян, представляясь сотрудниками маркетплейса.