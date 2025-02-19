Банки могут начать отсылать уведомления родителям при совершении операции по карте ребенка

Центробанк предложил внедрить уведомления для родителей в кредитных организациях по картам детей вплоть до совершеннолетия для защиты от дропперства, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение председателя регулятора Эльвиру Набиуллину.

Во второй половине декабря руководитель департамента защиты от мошенничества (Fraud Protection) компании F.A.C.C.T. Дмитрий Ермаков сообщил, что тенденция, при которой около 10 млн клиентов российских банков переводят деньги на дропперские карты (оформляются на подставных лиц и используются для вывода средств мошенниками), продолжится и в 2025 году. В борьбе с дропперством могут пострадать россияне, данные которых украли.

Дроппер — это человек, который принимает на свою карту мошеннически полученные деньги и переводит их дальше, часто обналичивая за процент.

На прошлой неделе портал kp.ru со ссылкой на заместителя председателя Банка России Германа Зубарева написал, что стоимость карты дроппера, через которые мошенники выводят похищенные средства, дошла до 70 тыс. рублей на «черном рынке».

Ранее Банк России назвал стоимость одной дропперской карты на черном рынке.