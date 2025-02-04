В Хакасии полицейскому пришлось стрелять, чтобы спасти школьника от стаи бродячих собак

В Сорске полицейскому пришлось трижды выстрелить в агрессивных собак, которые напали на мальчика, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Десятилетний ребенок шел в школу по лице Пионерская, когда на него набросилась стая агрессивных собак. По данным kp.ru, один из жителей увидел произошедшее, но побоялся отгонять животных и вызвал полицию.

На помощь ребенку отправили оказавшегося неподалеку участкового. Он примчался на машине за считанные минуты. Выскочив из машины, полицейский увидел мальчика с окровавленным лицом, который пытался отбиться от псов портфелем, он подбежал к ребенку и посадил в служебное авто.

Собаки напали на мужчину, чтобы защититься от них старший лейтенант достал табельное оружие и трижды выстроил в одного из псов. Животные разбежались, на место была вызвана скорая помощь. Пострадавшего школьника госпитализировали, он получает необходимое лечение, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее на Сахалине собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику.