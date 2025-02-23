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В Кирове за дискредитацию ВС России задержали бойца MMA

В Кирове полиция задержала за дискредитацию армии бойца лиги единоборств
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы задержали в Кирове молодого человека, который оскорбительно высказывался о действиях российской армии на Украине и оскорблял супругу участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

По данным полиции, мужчина разместил в социальных сетях видео, на котором выражал свою принадлежность к запрещённой на территории РФ организации и высказывал негативное отношение к действиям российских военнослужащих.

Полицейские, действуя совместно с росгвардейцами, установили и задержали злоумышленника. Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Судя по всему, речь идет о члене бойцовской лиги Gas Fight Матвее Ливанове. На странице Gas Fight «ВКонтакте» появилось сообщение об исключении Леванова из рядов лиги в связи «в связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом организации».

13 февраля сообщалось, что в Тюмени оштрафовали местного жителя, требовавшего убрать со школы табличку в память об участнике СВО.

Ранее Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ.

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