Тюменца, требовавшего убрать со школы табличку в память об участнике СВО, оштрафовали

В Тюмени наказали местного жителя, устроившего скандал из-за таблички в память об участнике СВО. Об этом пишет Neft.

В декабре прошлого года 48-летний Игорь Ш. зашел на территорию тюменской школы №17. Мужчина заметил на стене табличку с именем Тихона Маркова, отдавшего жизнь при выполнении боевых задач. Марков был выпускником школы, служил сапером в составе 91-го саперного полка и за проявленные мужество и героизм получил госнаграду.

Пьяный тюменец стал грубо выражаться, требуя «убрать этого <...> СВОшника», а затем включил на телефоне гимн Украины. Все произошло на глазах у родителей школьников, и вскоре на место прибыл наряд полиции, который вывел мужчину из школы. Хулигана обвинили в дискредитации российской армии, Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал его на 50 тыс. рублей. Осужденный, уже имевший проблемы с законом за употребление алкоголя в общественных местах, свою вину так и не признал.

Ранее россиянка донесла на водителя автобуса, который во время поездки слушал «дискредитирующую строй» передачу.