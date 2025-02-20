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Жители Нижегородской области сообщили о текущем из кранов «тархуне»

Жители Нижегородской области пожаловались на текущую из кранов зеленую воду
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Shutterstock

Жители поселка Лукино Нижегородской области пожаловались на текущую из кранов зеленую воду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Андрей Дранишников.

Из-за того, что в поселке прорвало канализационную трубу, несколько улиц оказались затоплены. Коммунальные службы устраняли последствия аварии, и в результате местные жители остались без холодной воды на 11 дней. Когда водоснабжение было восстановлено, жители одного из домов пожаловались, что из кранов течет «жидкость зеленого цвета», похожая на напиток тархун. По словам Дранишникова, на качество воды пожаловались восемь квартир.

9 февраля сообщалось, что жители города Пятигорска в Ставропольском крае остались без воды из-за аварийной ситуации, произошедшей на фоне непогоды. В «Ставрополькрайводоканале» заявили, что особые климатические условия привели к образованию шуги в Большом Ставропольском канале. В результате подача исходной воды на Кубанские очистные сооружения была снижена на 60%.

Ранее в одном из домов в Москве прорыв трубы с горячей водой привел к короткому замыканию.

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