Нижегородка попала в больницу из-за взорвавшегося в ее квартире телевизора

Нижегородка пострадала при взрыве телевизора в своей квартире. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Нижний без цензуры».

Взрыв произошел в многоэтажном доме на улице Германа Лопатина в Нижнем Новгороде. Как стало известно, сначала в одной из квартир взорвался телевизор, а затем прорвало трубу горячего водоснабжения.

Пострадала пожилая женщина, которая к моменту приезда спасателей уже успела надышаться дымом. Пожар ликвидировали, хозяйка жилплощади попала в реанимацию.

До этого в Обнинске 33-летний мужчина попал в реанимацию после пожара в автоцентре. По предварительной информации, в помещении взорвался баллон с краской. Пострадавший получил травматическую ампутацию кистей рук и ожоги половины тела. Причины пожара устанавливаются.

Ранее 17-летний студент подмосковного колледжа стал инвалидом из-за взрыва во время опыта с патроном от противогаза.