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В Индии 58 мужчин подозреваются в изнасиловании девушки на протяжении пяти лет

В Индии задержали 58 мужчин по обвинению в многолетнем изнасиловании девушки
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Depositphotos

В Индии задержаны 58 мужчин по обвинению в многолетних преступлениях против девушки из касты далитов. Об этом сообщает CNN.

В штате Керала правоохранительные органы арестовали 58 человек, подозреваемых в систематических преступлениях сексуального характера в отношении девушки, принадлежащей к касте далитов (неприкасаемых).

Первый инцидент произошел в 2020 году, когда пострадавшей было 13 лет. Среди обвиняемых — соседи, родственники и одноклассники жертвы.

Один из нападавших, как установлено, записывал свои действия на видео, чтобы шантажировать жертву. Родители девушки, занятые на работе, не знали о происходящем.

О случившемся она рассказала лишь спустя пять лет психологу, посетившему ее колледж. На основании ее показаний возбуждены уголовные дела. Двое подозреваемых остаются в розыске.

21 февраля сообщалось, что в Карелии 55-летнего мужчину признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Жертвой педофила стала малолетняя родственница.

Ранее сообщалось, что в Петербурге инженера оборонного предприятия подозревают в изнасиловании ребенка.

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