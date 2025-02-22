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В Петербурге инженера оборонного предприятия подозревают в изнасиловании ребенка

В Петербурге отчима обвинили в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы
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Depositphotos

Жительница Приморского района Петербурга обвинила своего сожителя в изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В правоохранительные органы обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила, что подозревает 41-летнего мужа в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери.

Мужчина был задержан в квартире на проспекте Королева, после допроса его отпустили. Известно, что пострадавшей девочке 16 лет, подозреваемый работает инженером-программистом на оборонном предприятии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге мать избивала дочерей, жаловавшихся на домогательства отчима. Одна из девочек рассказала полиции, что мужчина изнасиловал ее старшую сестру. В результате возлюбленного их матери арестовали. После произошедшего дети остались жить с матерью, но спустя два месяца на допросе старшая девочка призналась в том, что родительница постоянно унижает их и избивает. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании. Свою вину она не признает.

Ранее житель Карелии получил 13 лет колонии за изнасилование малолетней родственницы.

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