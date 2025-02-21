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Россиянин изнасиловал малолетнюю родственницу и отправился в колонию

Житель Карелии получил 13 лет колонии за изнасилование малолетней родственницы
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Карелии 55-летнего мужчину признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Жертвой педофила стала малолетняя родственница. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, в марте 2024 года осужденный, находясь по месту жительства в Петрозаводске, совершил действия сексуального характера в отношении девочки, с которой состоит в родстве.

«Следователям удалось собрать исчерпывающие доказательства, изобличающие мужчину в совершении инкриминируемого деяния. На период следствия в отношении него избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве педофил-рецидивист домогался девочки в подъезде.

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